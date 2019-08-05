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İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlığında olduğu iddia edilen Ali Babacan'ın İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'i ekibine alacağı öne sürüldü.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın partisine katılıyor

İYİ Parti’den 24 Haziran’da İstanbul Milletvekili seçilen Fatih Mehmet Şeker, 4 ay sonra partiden istifa etmişti. Şeker’in, Babacan’ın yeni kuracağı partiye geçeceği iddia edildi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İYİ Parti’den istifa etti. Şeker’in 24 Haziran seçimlerinden 4 ay sonra istifa etmesi büyük şaşkınlığa sebep olmuştu. Şeker, Twitter hesabından “Değerli dostlar İyi Parti'den istifa ettim. Genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye ve cümle dostlara medyûn-ı şükran olduğumu bir vicdan borcu olarak ifade etmek isterim” sözlerini paylaşarak istifa ettiği duyurmuştu.

Yeni partide önemli görev

Günboyu'nun haberine göre, bir yıldır bağımsız milletvekili olarak Meclis’te yer alan Şeker, İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra sessizliğe büründü. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Ali Babacan ekibinin MHP’den ihraç edilen Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın ardından Şeker ile de temasa geçerek, partiye davet ettiği öğrenildi. Şeker’in partide önemli bir göreve getirileceği söyleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. Ali Babacan
  4. İYİ Parti
  5. Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker

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