İYİ Parti'den istifa eden Gökçebey eski İlçe Başkanı Mustafa Arat, AK Parti'ye geçti
Geçtiğimiz dönem İYİ Parti Gökçebey İlçe Başkanlığı yapan Mustafa Arat, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti Gökçebey eski İlçe Başkanı Mustafa Arat, AK Parti’ye katıldı. AK Parti Gökçebey İlçe Başkanı Erkan Soner Kodaman, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun Mustafa Arat’a parti üyelik rozetini taktığını açıkladı.
Kodaman konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Önceki Dönem İYİ Parti Gökçebey İlçe Başkanlığı yapan Sayın Mustafa Arat, Partimize üye olmuş ve rozetini AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Ahmet ÇOLAKOĞLU tarafından takılmıştır. Sayın Mustafa Arat’a, ‘Partimize hoş geldin’ diyor, İlçemize birlikte yapacağımız hizmetlerde başarılar diliyorum”