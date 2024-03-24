İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'DEM Parti' tepkisi! 'Koltuk sevdası Türkiye'den büyük…'

İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Oylarınızı bölmeyin' çağrısına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan yanıt geldi.

31 Mart seçimleri için geri sayım sürerken İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim de devam ediyor. Esenyurt'ta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" dedi. İmamoğlu'nun sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan yanıt geldi.

Oktay Vural'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş. Senin partin yok mu? Sen partilerüstü müsün?

Sen tek adam mısın? İYİ Partiye operasyon yaparken particilik yapan sensin.

DANIŞMANIN ÖZ SAVUNMA GÜCÜ İSTİYOR

Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor. Esenyurt'un İstanbul'da ayrılması için referandum öneriyor. İstanbul'da Atatürk, Cumhuriyet, milli kimlik düşmanı, Kandil'den sufle alan DEM Partisiyle kent uzlaşısı altında işbirliği yapıp onlara makam dağıtacaksın. İstanbul'u DEM'le yönetmeye talip olacaksın.

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Milliyetçiler, vatanseverler, Cumhuriyetçiler, Türkiye sevdalıları, İYİ Partililer oylarının bölücü fikirlere hizmet aracı olarak kullanılmasına müsaade etmeyecek, DEM'li işbirliğine oy vermeyecektir.

BAŞKA KAPIYA

Senin partin, senin gönül bağın DEM sana, bizim partimiz İYİ Parti, milli siyasetimiz bize, milletimize... Anlaşılan CHP İBB Başkan adayı için koltuk sevdası Türkiye'den büyük. Koltuk sevdan için Atatürk, Cumhuriyet, milli devlet, milli kimlik davasından taviz vermek yok... Başka kapıya...

MERAL AKŞENER: UNUTMAYACAĞIM

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."