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Seçim 2019 Sayfası

İYİ Parti'den güldüren yerel seçim savunması

31 Mart yerel seçimlerinden büyük bir hezimetle çıkan İYİ Parti, başarısızlığın nedenini oy pusulasının siyah-beyaz oluşuna bağladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:30
İYİ Parti'den güldüren yerel seçim savunması

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraksa da tartışmalar hala devam ediyor.

Yerel seçimlerin en büyük kaybedeni ise İYİ Parti oldu.

İyi Parti, Balıkesir- Bigadiç, Manisa -Yunus Emre, Burdur -Bucak, Hatay -Dörtyol, Isparta -Gelendost, Bursa -Mustafa Kemal Paşa, Mersin -Bozyazı, Denizli -Baklan, Ankara -Beypazarı ilçeleri başta olmak üzere birçok seçim bölgesinde çok az farkla belediye başkanlıklarını kaybetti.

"Vatandaş siyah güneşin altına değil de üstüne mühür basmış"

Yaşanan büyük hezimet sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen, “Siyah-beyaz oy pusulaları partimizin amblemini halkın anlamasını zorlaştırdı. Partimizin sarı güneş amblemi siyah göründü. Vatandaş gitmiş, siyah güneşin altına değil de üstüne mühür basmış. Sandık görevlileri de oyu geçersiz saymış. İşte bu yüzden sayım istedik” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:30
  1. Manisa
  2. Mersin
  3. Isparta
  4. Hatay
  5. Denizli
  6. Bursa
  7. Burdur
  8. Balıkesir
  9. Ankara
  10. iyi parti
  11. balıkesir
  12. manisa
  13. burdur
  14. hatay
  15. ısparta
  16. bursa
  17. mersin
  18. denizli
  19. ankara
  20. Hasan Seymen

YORUM YAZ

  • ŞakirŞakir27 dk önce
    Yazık desene seni es geçmişiz. Sıkma canını yahu !
  • SelimSelim34 dk önce
    Güneşinize tüküreyim diyip oraya basmış da olabilirler. Güneş malum şamanizmin sembolü.

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