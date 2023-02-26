İyi Parti'den flaş hamle! Bay Kemal çılgına dönecek

Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ni imzalayan 6 siyasi partinin oluşturduğu Millet İttifakı yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelecek. İyi Parti kurullarından bir aday önerisi çıkabileceği ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bu ismi masaya götürebileceği dile getiriliyor.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "2 Mart’ta, Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantıda 6 lider ilk kez yüz yüze aday ismi konuşacak. Toplantı gündemi için liderleri ziyaret eden Karamollaoğlu’nun görüşmelerde aday belirleme ile ilgili yöntemin yanı sıra isim önerilerini de aldığı, konuşulan isimlerle ilgili değerlendirmeleri de not ettiği biliniyor. Öneriler Karamollaoğlu tarafından ikinci liderler turunda bir kez daha değerlendirilecek. Altılı Masa’da İyi Parti dışında diğer partilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili büyük itirazı bulunmadığı kaydediliyor. Sık sık, 'Noter değiliz, kazanacak aday gösterilmeli' çıkışı yapılan İyi Parti’de ise durum farklı. Partide, 'Bizim Kemal Bey’e karşı olduğumuz algısı yanlış. Hiç kimsenin adaylığına veto koymayız ancak bizim de önerimiz olabilir. Siz adaysınız, ama şu isim de olabilir, hangisi daha iyi sonuç getirecekse bakalım, onu tercih edelim, diyebiliriz. Başka partiler de önerebilir. Masa’dan çoklu aday çıkmaz ama çoklu aday adayı neden konuşulmasın, tartışılmasın' değerlendirmesi yapılıyor. Bu değerlendirme hafta başı toplanacak İyi Parti kurullarından bir aday önerisi çıkabileceği ve Akşener’in de bu ismi Masa’ya götürebileceği anlamına geliyor." denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"İyi Partili yetkililer Cumhurbaşkanı adaylarının sayısının artmasının birden fazla adayla seçime gidilmesi anlamına gelmeyeceğine dikkat çekerken, 'İki ay sonra millete soracağımız aday için bugün neden yoklama yapılmasın?' diyerek kamuoyu anketi talebinden vazgeçmiyor. Şimdi gözler kritik zirve öncesinde İyi Parti kurullarında yapılacak toplantılarda..."

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