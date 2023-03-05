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Siyaset

İYİ Parti'den Ersan Şen bilgilendirmesi

Katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Prof. Dr. Ersan Şen hakkında İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 03:43:00 -
İYİ Parti'den Ersan Şen bilgilendirmesi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen'in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" dedi.

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