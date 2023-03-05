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Siyaset İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması
Siyaset

İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması

Ersan Şen'in aday olacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, "Bu konuda bir şey bilmiyorum, sadece televizyondan izledim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 18:15:00 -
İYİ Parti'den Ersan Şen açıklaması

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, akademisyen Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece televizyondan izledim" değerlendirmesinde bulundu.

Paçacı, parti genel merkezine geldi.

Basın mensuplarının avukat Ersan Şen'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti yetkilileriyle görüşüp görüşmediği yönündeki soruları üzerine Paçacı, "Bu konuda bir şey bilmiyorum. Sadece televizyondan izledim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin altılı masayla ilgili sorularını "Konuşmaya yetkim yok." şeklinde cevaplandırdı.
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Yorumlar

selva

ersan da bayağı havalara girdi c.başkanlığını oyun sanıyor ya senle dalga geçiyorlar

CAN BAR

Bu kadar basitlik olamaz Pesssss
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