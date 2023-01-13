İYİ Parti'den dikkat çeken mesaj: Erdoğan'a karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen yapıların bir başka ülkede organize olması ve bunların Türkiye'ye karış eylem yapmasını son derece tehlikeli bulduklarını vurguladı.

"Erdoğan'a karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz"

Terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki eylemlerini kabul etmelerinin mümkün olmadığına işaret eden Tatlıoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Kim olursa olsun, kim yaparsa yapsın, Türkiye'deki siyasetçiye, devlet adamına karşı yapılan bu eylemlere karşıyız ve şiddetle kınıyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Bunu sadece Cumhurbaşkanımıza karşı bir eylem olarak görmüyoruz. Türkiye ile birlikte anılan her aktör ve kimliğe karşı yapılan her türlü eylemi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise bu eylemi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan eylem ülkemizin Cumhurbaşkanına karşı şiddet içerikli, antidemokratik bir eylemdir. Bu tür eylemler bizim Türkiye'de hükümete karşı verdiğimiz demokrasi mücadelemizi gölgelemektedir. Bu eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çok net bir şekilde biliyoruz ki Avrupa ülkeleri maalesef PKK terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak arka çıkmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değil."

AK Parti'den açıklama: Değerli buluyoruz

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın mesajıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

İYİ Parti'nin tavrını değerli bulduklarını belirten Çelik, ''İsveç’te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında, İyi Parti yöneticileri tarafından ortaya koyulan tavrı değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan saldırı karşısında siyasi partilerin teröre karşı güçlü dayanışma göstermesi tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Sağlık sorunu yaşayan İyi Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz…'' dedi.