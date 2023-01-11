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Siyaset İYİ Parti’den DEVA Partisi’ne çok ağır bir yanıt! “DEVA” Haddini aşıyor
Siyaset

İYİ Parti’den DEVA Partisi’ne çok ağır bir yanıt! “DEVA” Haddini aşıyor

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri hakkında konuşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Bana göre haddini aşmaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 12:22:00 -
İYİ Parti’den DEVA Partisi’ne çok ağır bir yanıt! "DEVA" Haddini aşıyor

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Habertürk TV’de Kübra Par’la Açık ve Net programına konuk oldu.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri hakkında konuşan Ümit Özlale, "Bir partinin sözcüsü çıkıp 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacaktır' demesi bana göre haddini aşmaktır" ifadelerini kullandı.

“BİZ MASADA OLMAYIZ”

İYİ Partili Ümit Özlale, Ali Babacan'ın açıklamalarına yönelik ise "Bizim hoşumuza giden bir şey değil" diyerek DEVA Partisi ile masaya otururken Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin herhangi bir tasarrufla gelmediğini söyledi.

Ümit Özlale özetle şunları söyledi.

"Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan Cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi. DEVA Partisi'nde HDP'ye bir göz kırpma, resmin dışına itmeme durumu var. Fakat İYİ Parti'nin de kırmızı çizgileri var. HDP'yi davet etmek istiyorlarsa biz masada olmayız."

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Yorumlar

Rabia Zafer

ASLINDA HEPİNİZ HADDİNİZİ AŞIYORSUNUZ MİLLET, SEÇİMLERDE HADDİNİZİ BİLDİRİLECEK KESİNLİKLE.

Antikemalist Akpartili

Deva, şifayı HDP'de bulup HDPye bağlılık bildiriyor, Kemalist İP de Devaya had bildiriyor! 6'lı da bildiren bildirene! 6lı Masa değil 6lı Kasma!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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