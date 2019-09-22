İYİ Parti'den CHP'ye rest!

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’ye destek veren CHP’ye, son iki seçimde, ittifak yaptığı İP’ten büyük tepki geldi. Millet İttifakı'ndaki HDP çatlağı, İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun son açıklamalarıyla gözler önüne serildi. Ağıralioğlu, Millet İttifakı’na "Katolik nikâhıyla bağlı olmadıklarını" belirterek, "CHP’nin her politikasını beğensek CHP’li oluruz" dedi.

Bu konuda endişeliyiz

CHP’nin HDP’ye doğru adımlarını gördüklerini, bu konuda endişeli olduklarını anlatan Ağıralioğlu, "Bu adımları tereddütle izliyoruz. Hassasiyetlerimizin görülmesi lazım. Yakın markajda tutacağım diye kurumsal ilişkiye geçerseniz o kurumsal ilişki bizi dışarı çıkarır. Kırmızı çizgimizi muhafaza ediyoruz. 'Biz ne yaparsak yapalım İYİ Parti bizimle beraberdir' gibi bir algı oluşmasın. Biz ilkelerle beraber oluruz" ifadelerini kullandı.

90'lı yıllara dönerler

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu CHP’nin her yaptığını onaylamadıklarını belirterek, "HDP’ye krediler açarak siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu sizi 90’ların SHP’si gibi yapar, diyoruz” dedi.

Partilerinin “toptan ‘evet’ veya ‘ret’ cephesinde olmadığını” da kaydeden Ağıralioğlu, "Bunu Meclis’teki siyasi performansımızla gösterdik. Hükümetin getirdiği ve doğru bulduğumuz pek çok kanunu destekledik. Biz iktidardan ne gelirse gelsin karşı çıkalım grubu değiliz" diye konuştu.

Biz içinde olmayız

Kendilerinin meşru görmedikleri birçok açıklama yapıldığını söyleyen Ağıralioğlu şunları kaydetti:

"Leyla Güven’in açıklamalarının bizde hiçbir karşılığı yok. Fezlekesi gelsin, dokunulmazlığı kaldırılsın. Biz ‘CHP neden bunu yapıyor’ demiyoruz. Biz 'böyle yapan bir siyasi yapıyla konuşmayız' diyoruz. CHP, HDP'yle kurumsal olarak devam edeceğim diyebilir, tercihidir ama biz bu bileşen içinde olmayız."

Güven krizi körükledi

HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için Diyarbakır’da oturma eylemi yapan anneleri tehdit edip, "Gerillaya katılımlar da olacak. Çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak" demişti. Güven’in skandal açıklamasına CHP’den herhangi bir tepki gelmemişti. İP ise yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Leyla Güven’in dokunulmazlığını derhal kaldırmalıdır" çağrısında bulunmuştu.