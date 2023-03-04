İYİ Parti'den bir sert çıkış daha: Yüzde 1'lik partilere...
İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur, "Biz İYİ Parti’yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1’lik, yüzde 2’lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık!" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti ve Altılı Masa'yı dağıttı.
Yaşanan flaş gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur'dan da oldukça sert bir açıklama geldi.
Sungur, "Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık! Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o." ifadelerini kullandı.