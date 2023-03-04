  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'den 6'lı masa kararı

Depremden etkilenen ilçede ilk kazma vuruldu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkası ortaya çıktı... Bunu yapmaktan başka şansı yoktu

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş iddiasına cevap

Ayasofya'yı yapan mimarbaşının 7 yıl ortadan kaybolma hikayesi herkesi şok edecek! Kaçmasaydı eğer...

İşte İstanbul'daki gömülü gizli altın hazineleri! Kleopatra'nın dev hazinesi o ilçemizdeymiş

İran'ın nükleer dosyasını gündeme taşıyan Gutteres'ten Katar'da kritik temas! Bölgeye ait önemli toplantı

Dünyaca ünlü mezarların gizemi: Yapılan kazı çalışmasında şaşırtan keşif! Müteahhit hemen yetkilileri aradı

Türkiye ile yapılan anlaşma BAE'de böyle yankılandı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez doları olanları uyardı! O tarihe dikkat
Gündem İYİ Parti'den bir sert çıkış daha: Yüzde 1'lik partilere...
Gündem

İYİ Parti'den bir sert çıkış daha: Yüzde 1'lik partilere...

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur, "Biz İYİ Parti’yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1’lik, yüzde 2’lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık!" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 23:04:00 -
İYİ Parti'den bir sert çıkış daha: Yüzde 1'lik partilere...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti ve Altılı Masa'yı dağıttı.

Yaşanan flaş gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur'dan da oldukça sert bir açıklama geldi.

Sungur, "Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık! Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar! Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu
İşte o anlar! Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu

Gündem

İşte o anlar! Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Portakal'dan Akşener tweeti: Öyle olursa...
Fatih Portakal'dan Akşener tweeti: Öyle olursa...

Gündem

Fatih Portakal'dan Akşener tweeti: Öyle olursa...

Meral Akşener'e 'cesur ol' çağrısı: Bunu bekliyorlar
Meral Akşener'e 'cesur ol' çağrısı: Bunu bekliyorlar

Gündem

Meral Akşener'e 'cesur ol' çağrısı: Bunu bekliyorlar

Akşener'siz ilk toplantı sona erdi! 5 lider ortak açıklama yaptı
Akşener'siz ilk toplantı sona erdi! 5 lider ortak açıklama yaptı

Siyaset

Akşener'siz ilk toplantı sona erdi! 5 lider ortak açıklama yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23