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İYİ Parti'den Bahçeli açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadelerini değerlendirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59
İYİ Parti'den Bahçeli açıklaması

Olağanüstü kongre kararının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini belirtti.

AKŞENER ADAY GÖSTERİLECEK

İYİ Parti kurultay kararını yaptığı basın toplantısıyla açıkladı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ilk yapılacak kongredeMeral Akşener'i ortak imzayla genel başkanlığa aday göstereceklerini açıkladı.

"DEMOKRASİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı hakkında Çıray şunları söyledi: "Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. 

BÜYÜK KURULTAY AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE YAPILACAK

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır. "

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Çıray, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalı." dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:59
  1. Devlet Bahçeli
  2. Meral Akşener
  3. Aytun Çıray
  4. İYİ Parti
  5. MHP

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