İYİ Parti'de yeni moda saldırmak! A Haber muhabirinin yakasına yapıştılar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netenyahu ile bir tutacak kadar ileri giden İP'li Meral Akşener, TBMM'de kullandığı skandal ifadelerin hemen ardından Erdoğan'ın memleketi Rize'yi ziyaret etmişti. Burada vatandaşların tepkisini çeken İP'li Akşener ile Ağıralioğlu, onlara saldırmıştı.

Muhabirin yakasına yapıştı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener bugün de Hatay'da esnafları ziyaret etti. Akşener'in yanında bulunan İP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise ziyareti takip eden A haber muhabirinin yakasına yapışarak, ona, 'Buraya yine provokasyona mı geldiniz?' dedi.

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, yaşadığı saldırıyı şöyle anlattı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bizler de diğer haber kuruluşları gibi görevimizi yapmaya çalıştık. Esnaf ziyareti başladı. Biz de o ziyaretleri diğer gazeteciler gibi tek tek çekmeye başladık. Onları kayıt altına almaya çalıştık. Ancak kameraman arkadaşım Fatih Çakmak kayıt yaparken benden yardım istedi. Ben de onun bulunduğu noktaya geldim. Çünkü orada arkadaşıma saldırılar yapılmıştı ve ben geldiğimde yine Meral Akşener'in yardımcılarıyla burada tartıştık. Bana buraya yine 'Provokasyona mı geldiniz?' deyip tehditler savurdular. Partililer tarafından iteklendim. Benim amacım Meral Akşener'e yaşadıklarımızı anlatmaktı ama yaklaşmama izin vermediler. En sonunda da Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yakama yapışarak bana tehditler savurdu. Saldırmak istediler, araya giren vatandaşlar sayesinde olay büyümeden bitti."