İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler

İYİ Parti’nin Bakırköy İlçe Örgütü’nde aralarında İlçe Başkanı Çağlar Derin'in de olduğu 40 kişi istifa ederek CHP'ye geçti. İstifa edenlerin arasında İlçe Muhasibi Ömer Acar, Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit ve Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Efe Yöndem de var.

CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı’nda yeni üyeler için tören düzenlendi. Rozetleri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan taktı.

Özgür Çelik, yaptığı konuşmada, farklı siyasi partilerde siyaset yapmış olsalar da hedeflerinin Cumhuriyeti yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek olduğunu söyledi.