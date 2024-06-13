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Siyaset İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler
Siyaset

İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:30:00 -
İYİ Parti'de toplu istifa! O partiye geçtiler

İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü'nde toplu istifa yaşandı; 40 kişi CHP'ye katıldı.

İYİ Parti’nin Bakırköy İlçe Örgütü’nde aralarında İlçe Başkanı Çağlar Derin'in de olduğu 40 kişi istifa ederek CHP'ye geçti. İstifa edenlerin arasında İlçe Muhasibi Ömer Acar, Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit ve Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Efe Yöndem de var.

CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı’nda yeni üyeler için tören düzenlendi. Rozetleri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan taktı.

Özgür Çelik, yaptığı konuşmada, farklı siyasi partilerde siyaset yapmış olsalar da hedeflerinin Cumhuriyeti yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek olduğunu söyledi.

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Yorumlar

Zaten CHP lilerdi

İYİ parti CHP nin yedek lastiğiydi CHP lilerdi o zaman İYİ partiye ne gerek vardı Sağdan oy koparmak için kuruldu ne kadar koparırsak kardır hesabıyla kurulan operasyon partisidir CHP DEM ittifakını meşrulaştırmak için
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