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Siyaset

İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum' dedi istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı masayı terk etmesinin ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkan Danışmanı Bülent Gürsoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 20:22:00 - 2023-03-03 21:28:23
İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum' dedi istifa etti

İYİ Parti önceki dönem Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkan Danışmanı Bülent Gürsoy, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın son toplantısından sonra İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün toplandı ve ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameraların karşısına geçti.

5 partinin Kılıçdaroğlu’nu İYİ Partinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı önerdiğini söyleyen Akşener, masaya sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu ve Yavaş’a da adaylık çağrısı yapan Akşener “Bu noter masasında olmayacağız” dedi.

İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti önceki dönem Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkan Danışmanı Bülent Gürsoy, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Gürsoy "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum" dedi.
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