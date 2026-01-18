İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı

Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4’üncü Olağan Kurultayda partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin mevcut anlayışıyla 200 yıllık demokratik birikiminden uzaklaştığını savundu. Milletvekilleri, belediye başkanları, delegeler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda partinin gelecek vizyonu ve izlenecek stratejiler masaya yatırıldı. Dervişoğlu’nun hedefinde sadece iç siyaset değil, aynı zamanda küresel güç odakları da vardı. Orta Doğu’daki istikrarsızlığın ve Gazze’de yaşanan insani dramın müsebbibi olarak emperyal güçleri işaret eden Genel Başkan, Türkiye’nin bu süreçte "yalnızlaştırıldığını" iddia etti.

Dervişoğlu, partinin bugün her zamankinden daha kritik bir eşikte olduğunu belirterek, "Büyük Türk milletinin reflekslerini tutarlı eylemlere dönüştürmek için hayati bir sınavdayız" dedi.

Müsavat Dervişoğlu 1180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.