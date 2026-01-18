  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit ailesinin dramı devletin şefkat eliyle sona erdi Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme! Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar? Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı. Sanal kumar Türkiye'yi çökertiyor! Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi Trump, yine ibreleri tersine çevirdi: Maduro’ya yaptığı eşkıyalığı şimdi İran’da deniyor PKK ve SDG'den alçak infaz: Tabka'da silahsız esirleri katlettiler! 102 bin vatandaşa yeniden tapu alma imkanı doğdu 2B'de yeni fırsat Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Siyaset İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı
Siyaset

İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İyi Parti’de seçim tiyatrosu: Tek adaylı yarışı Dervişoğlu kazandı

İYİ Parti’nin seçimli 4. Olağan Kurultayı’na tek aday olarak giren Müsavat Dervişoğlu tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4’üncü Olağan Kurultayda partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin mevcut anlayışıyla 200 yıllık demokratik birikiminden uzaklaştığını savundu. Milletvekilleri, belediye başkanları, delegeler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda partinin gelecek vizyonu ve izlenecek stratejiler masaya yatırıldı. Dervişoğlu’nun hedefinde sadece iç siyaset değil, aynı zamanda küresel güç odakları da vardı. Orta Doğu’daki istikrarsızlığın ve Gazze’de yaşanan insani dramın müsebbibi olarak emperyal güçleri işaret eden Genel Başkan, Türkiye’nin bu süreçte "yalnızlaştırıldığını" iddia etti.

Dervişoğlu, partinin bugün her zamankinden daha kritik bir eşikte olduğunu belirterek, "Büyük Türk milletinin reflekslerini tutarlı eylemlere dönüştürmek için hayati bir sınavdayız" dedi.

Müsavat Dervişoğlu 1180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23