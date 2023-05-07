İYİ Parti'de parti’de FETÖ kavgası! Fetö şişede durduğu gibi durmuyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz Sözcü TV'de Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde yayınlana Büyük Satranç Tahtası programında Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.

Dündar, Program konuğu Uğur Poyraz'a eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Ordu 1 Sıra adayı İdris Naim Şahin'le ilgili "Atadığı il emniyet müdürlerinin 74'ü FETÖ'cü çıkmış, Hakan Şükür'le aynı gün istifa etmiş, 45 yıla mahkûm olan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'i Teftiş Kurulu Başkanlığı'na getiren kişi de sayın İdris Naim Şahin" hatırlatmasını yaparak "bu eleştiri konularına ne diyeceksiniz?" diye sordu.

"BİZ JURNALCİMİYİZ?"

Poyraz soru üzerine şunları söyledi, "Ben bir hukuk adamıyım. Ben buraya elimi kolumu salla sallaya geldiysem, siz geldiyseniz burada bulanan herkes geldiyse bunlar hakkında bir yakalama kararı olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla benim bu rahatlık içerisinde, ben devletin kayıt ve sicillerine güvenerek hayatımı idame ettirmek zorundayım. Yoksa bu paranoyayla yaşayamam.

Hatırlayın Cumhurbaşkanının muhtarlar toplantısını. Bir Cumhurbaşkanı muhtarları toplayıp da jurnalcilik önerir mi? Biz jurnalcimiyiz? Biz birbirimizi ihbar üzerinden siyaset veya sosyal hayatımızı idame ettirebilir miyiz?"

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"AKP HUKUKUNU SAVUNUYOR"

Milletvekili adaylığından çekilen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Meclis İstihbarat ve Milli Güvenlik Komisyonu Temsilcisi Aytun Çıray sosyal medyada bu videoyu paylaşarak Poyraz'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Çıray Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İdris Naim Şahin'i korumaya alırlarken AKP hukukunu savunuyor.

"Hakkında dava açılmadı" diyor. Hukuk olsaydı Sn @kilicdarogluk, "Hak, hukuk, adalet" diye yürür müydü? @ilkerbasbugcom hapsedilebilir.. Ali Tatar ölür müydü?

Bu mantıkla nasıl hesap sorulacak? Hukukmuş! Ayıp."

Kaynak: Odatv.com