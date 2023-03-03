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Gündem İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! ''Akşener bugün masadan çekilebilir'' iddiası
Gündem

İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! ''Akşener bugün masadan çekilebilir'' iddiası

Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz devam ediyor. Gelen kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Pazartesi'ye kalmadan bugün masadan çekilme ihtimali olduğu öne sürüldü. Öte yandan İYİ Parti'de 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Akşener'in toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 12:14:00 -
İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! ''Akşener bugün masadan çekilebilir'' iddiası

6'lı koalisyon masasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu değil, iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı da sabote etti.

Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.

İşte Saymaz'ın yazısından dikkat çeken bölümler:

"PAZARTESİYE KALMAYABİLİR"

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.

İYİ PARTİ'DE KILIÇDAROĞLU'NA SICAK BAKANLAR AZINLIKTA


İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüşme sabaha karşı saat 3'te bitti.

AKŞENER GİK'İ TOPLUYOR

Akşener, bugün saat 13.30'da İyi Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir.

Bu durumda İyi Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir.

AKŞENER AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı masa toplantısı sonrası geçtiğimiz akşam milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle bir araya geldi. Partinin 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleşecek. Akşener'in toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

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Yorumlar

TALAT AKTAŞ

OK YAYDAN ÇIKTI, BİRİ NOTER DEĞİLİZ DEDİ , KARŞI CEVAP BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ DEDİ 6 LI MASA TOPLANTI SONRASI CHP KANADI %40 ÇANTADA DEDİ HDP OYLARIYLA. GERİ VİTES YAPAN TABANINI KAYBEDER GİBİ

Selim

Bu saatten sonra kimse o çekilmeye cesaret edemez.Homurdanmalae elbetteki olacak demokrasi dediğin zaten böyle bişey.
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