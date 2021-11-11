  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti'de Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'dan sonra makam aracı da yoldan çıktı!
Siyaset

İYİ Parti'de Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'dan sonra makam aracı da yoldan çıktı!

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener ve şehit yakınına sinkaflı küfür eden çakma ülkücü Lütfü Türkkan'dan sonra, bu sefer de makam araçları yoldan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:32:00 - 2021-11-11 13:44:38
İYİ Parti'de Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'dan sonra makam aracı da yoldan çıktı!

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde, partideki "yoldan çıkma"lar devam ediyor.

Yoldan çıkmaların önünü Akşener açtı!

İP'li Akşener, partisinin Mayıs ayındaki bir grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu ile bir tutarak, partide yoldan çıkan ilk isim olmuştu.

Akşener, geçmişini anlatırken çizdiği milliyetçi-ülkücü kimlikli yoldan çıktığı gün şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli Başbakanı Netanyahu’nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı."

Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına sinkaflı küfrü!

İYİ Parti Genel Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in terör sevici HDP ile yakınlığından şikayet eden şehit abisinin kız kardeşine sinkaflı küfür ederek, Akşener'in ardından yoldan çıkan ikinci isim oldu.

Bir süre şehit yakınının boynuna sertçe sarılıp onunla yürüdükten sonra ahlaksız ifadeler kullanan Türkkan'a tepki yağdı.

Akşener ve Türkkan'dan sonra makam araçları da yoldan çıktı

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti konvoyunda kaza meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cinnetin sebebi omurgasız siyaset
Siyaset

Cinnetin sebebi omurgasız siyaset

Cumhurbaşkanını İsrail devlet başkanıyla bir tutan, HDP/PKK’lı Demirtaş’la kahvaltı için randevulaşıp gizli anayasa görüşmeleri yapan, Kaval..
Bursa'da vatandaşlar sokağa döküldü
Yerel

Bursa'da vatandaşlar sokağa döküldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Olay sırasında bir kişi zehirlendi...
Bill Gates'ten Türkiye'de yeni adım
Dünya

Bill Gates'ten Türkiye'de yeni adım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Türkiye'den ayrılmıyor. Ünlü isim bu kez Bodrum Kalesi yakınlarında görüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay