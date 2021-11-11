İYİ Parti'de Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'dan sonra makam aracı da yoldan çıktı!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde, partideki "yoldan çıkma"lar devam ediyor.

Yoldan çıkmaların önünü Akşener açtı!

İP'li Akşener, partisinin Mayıs ayındaki bir grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu ile bir tutarak, partide yoldan çıkan ilk isim olmuştu.

Akşener, geçmişini anlatırken çizdiği milliyetçi-ülkücü kimlikli yoldan çıktığı gün şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli Başbakanı Netanyahu’nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı."

Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına sinkaflı küfrü!

İYİ Parti Genel Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in terör sevici HDP ile yakınlığından şikayet eden şehit abisinin kız kardeşine sinkaflı küfür ederek, Akşener'in ardından yoldan çıkan ikinci isim oldu.

Bir süre şehit yakınının boynuna sertçe sarılıp onunla yürüdükten sonra ahlaksız ifadeler kullanan Türkkan'a tepki yağdı.

Akşener ve Türkkan'dan sonra makam araçları da yoldan çıktı

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti konvoyunda kaza meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmadı.