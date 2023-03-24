İYİ Parti'de kriz sürüyor! Basın toplantısından önce Akşener'le görüşen Yavuz Ağıralioğlu bakın ne istemiş

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken 6'lı koalisyonda her geçen gün yeni bir kriz ortaya çıkıyor. Millet İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermesinin ardından partilerde üst üste istifalar yaşanmasının ardından İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu düzenlediği basın toplantısı ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığının İYİ Parti'ye dayatıldığını söyledi.

Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz ama dayatılan adaya karşıyız" diyerek 6'lı koasliyona yönelik gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Akşener'le görüşerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ittiraz etti

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları yeni bir kriz doğururken iddiaya göre kendisinin talebi üzerine Ağıralioğlu, 20 Mart Pazartesi günü Meclis'teki basın toplantısından önce Akşener'le konutunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ağıralioğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu Akşener'e iletti. Meral Akşener, “Kemal Bey’in aday olarak açıklanması parti kararıdır ve artık böyle bir tartışma yoktur. Konu kapanmıştır” şeklinde yanıt verdi.

Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığını istedi

İddiaya göre, Yavuz Ağıralioğlu bu sözler üzerine, “Benim sizden talebim, Genel Başkan Yardımcısı olmak” dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz konuşması yapılırken parti yöneticisi olma teklifini şaşkınlıkla karşılayan Meral Akşener, “Bu teklif benim tuhafıma gitti. Seçim sürecine girmişken bu konuşulacak bir konu değil” dedi.

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