İYİ Parti'de kriz büyüyor! Partililer o isme 'istifa et' çağrısı yaptı

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in "Çerkezler" üzerinden yaptığı eski bir konuşmasının yeniden gündeme gelmesi İYİ Parti’yi karıştırdı. Partililer, “Genel Başkanımız Meral Hanım ‘Türk değiliz biz Çerkes’iz diyen Hasan Seymen’i acilen görevden almalıdır” dediler.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sosyal medyada yeniden gündeme gelen bir videoda Çerkezlerin Cumhuriyet döneminde asimile edildiğini iddia ederek şunları söylemişti: “Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bizde Çerkez'ler adına özellikle cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gördüğümüz asimilasyon politikalarının sonuçlarını yaşayan insanlar olarak, birinci sınıf vatandaş olarak yaşan insanlar olabilmek, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, herkesin eşit şekilde kullanabilmesi adına isteklerimizi TBMM'ye bildirdik."

Parti’ye zarar vereceğini bile bile direniyor

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Güldoğan,” Hasan Seymen yine istifa etmemiş. Parti’ye zarar vereceğini bile bile direniyor. Daha önce tüzük kurultayında hata yaptı, örtbas edildi. Şimdi de PKK kanalındaki ‘Türk değiliz’ ifadeleri örtbas edilsin diye bekliyor. Acaba ona bu cesareti kim veriyor?” dedi.

Partimize Hasan Seymen karışmasın

İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Tolga Akalın, “İYİ Parti Türkiye’de güvenlik/demokrasi dengesini hukuk devleti üzerinden kurabilecek tek partidir. Yeter ki Hasanlar masanlar karışmasın. Yeter ki yöneticileri sizden olmaz ve ancak siz belirlersiniz tuzağına düşmesin” dedi.

Boyundan büyük laf etmemeyi öğrenecek

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Seyit Yücel, “Ortaya bir laf atıp hem Türkiye’de yaşayan Çerkezler’i hem de içinde bulunduğu siyasi oluşumu sıkıntıya sokmaya kimsenin hakkı yoktur. Herkes oturduğu kalktığı yeri bilecek ve boyundan büyük laf etmemeyi öğrenecek” ifadelerini kullandı.

Yapılan beyanatları şahsen kınıyorum

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Sultan Seven, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bu yana, Türk Dünyasını, Akraba Topluluklarımızı ve “Gönül Coğrafyamızı”; ırk, din, dil, mezhep, etnik ve diğer tüm farklılıkları sorun etmeden kucaklar. Bu kucaklama siyasi sınırların ötesinde bir “kardeş kucaklaşması”dır. Aksi yönünde düşünceleri reddediyor ve bu yönde yapılan beyanatları şahsen kınıyorum” dedi.

En iyi ihtimalle işgüzarlıktır

İYİ Parti GİK üyesi Samet Reis,”Ülkü Ocaklarının kültürlerini “halk oyunları” kapsamına aldığı Çerkeslerin asimile edildiğini iddia etmek en iyi ihtimalle işgüzarlıktır” dedi. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hakan Ünser, “Ne istiyorsunuz,amacınız sivil nefretle yaşayan bir ülke mi yaratmak? Kimlik siyasetinin bizi götüreceği yer; nefret ateşi ile harlanan bir cehennemdir” dedi.

Tabanın baskısına maruz kalmadan istifa etmelidir

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Abdullah Alagöz, “Kendi delegemize güveneceğimize birkaç kişinin itibarı için çarşaf liste içine hülle yoluyla blok liste eklersek orada Hasan Seymenler vs. çıkar. Bu olayın müsebbipleri bu vebalin ortaklarıdır. İYİ Parti tabanı Sayın Hasan Seymen’i bu saatten sonra içine sindiremez. Fazla zarar vermeden ve tabanın baskısına maruz kalmadan istifa etmelidir. Bu istifa hem kendisi hem de partimiz için iyi olacaktır” dedi.

Türk Milleti’nden özür gerektirir

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Cevat Saraç, “Hasan Seymen’in “Çerkezler’in asimile edilmesi” ile ilgili açıklamaları; Tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize, ülkemizin reelpolitiğine, İyi Parti’nin görüşlerine, “Türk milleti” kavramına, birliğimize, beraberliğimize ve muhabbetimize yakışmamıştır! Siyasi ve kurumsal temsiliyet makamında olanların görüşleri sadece kendilerini bağlamaz! Söz konusu kurumu ve camiayı da hem ifade eder ve hem de bağlar! Siyasette söz ve söylemlerin, sözlük anlamlarının dışında, ifade ettikleri, ideolojik ve siyasi anlamları çok daha önemlidir! Açılım Süreci gereği (!) yaptığınız, “Çerkesler asimile ediliyor!” konuşmanızdan dolayı, gelen eleştirilere, cevabi açıklamanız, inadına, “Çerkesler asimile ediliyor”un tekrarından başka bir şey olmadı! Sözde asimilasyon iddianız, Türk Milleti’nden özür gerektirir” dedi.

Hasan Seymen o makamda tutulamaz

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Murat Köse, “Hasan Seymen denen şahıs o koltukta oturamaz! Bize rağmen, Türk Milliyetçilerine rağmen Hasan Seymen o makamda tutulamaz” dedi. İYİ Parti Çorlu ilçe başkan Yardımcısı Mehmet İldeniz,”Merkez parti olmak icin kuruluş ideallerimizi çöpe atacaksak olmayalım. Ben Kırımlıyım sen hiç duydun mu biz asimile olduk diye bir söylem duyamazsın çünkü Kırımlılar Türk Müslüman yada Yahudi fark etmez ama Türk. Siz Türklüğü sindirememişsiniz ki asimile olmuşsunuz” dedi.

Onurunuzla gereğini yapmanız gerekir

İYİ Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Selda Ecer, “Geçmişte yaptığınız basın açıklamalarını tekzip etmiyorsunuz sadece geçmişte yaptığım açıklamaları neden getirip önūme koyuyorsunuz diye hesap soruyorsunuz bu işi Genel Başkanımızın daha fazla işini zorlaştırmadan onurunuzla gereğini yapmanız partimiz adına daha yakışık alacaktır” dedi.

Parti’yi daha fazla yıpratmamak için istifa edin

İYİ Parti Ümraniye ilçe yönetim kurulu üyesi Ayhan Usta,”Şahsın üzerinden partinin yıpratılmaması için, partiye zarar vermemek için terk-i makam et. Azledilmeyi bekleme” dedi. İYİ Parti Yalova İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tevfik Tarım, “Sizin samimiyetinize partili olarak bizler inanmıyoruz, Türk halkının inanmasını hiç beklemeyin. Ve eğer gerçekten bu parti ile gönül bağınız var ise daha fazla yıpratmamak için istifa edin. Parti olarak kurultayda dünyaya demokrasi dersi verdik, şimdi de haysiyet dersi verelim” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız'dan azlinizi isteseydiniz keşke

İYİ Parti Erzurum Kurucu İl Başkan Yardımcısı Feride Eda Çalıkuşu, “Bu kadar önemli bir konumdaki yönetici olarak açıklama yapmak yerine özür dileyip Genel Başkanımız'dan azlinizi isteseydiniz keşke” dedi. İYİ Parti Karasu Kurucu ilçe Başkanı Levent Arslan,”Sayın Seymen fikir neyse zikir odur. Çerkez kardeşlerimizin asimile olduğu inancınız Türk ulusunda siyaset yapmanızın önüne geçmiştir. Nacizane şahsi düşüncem siyaseti İYİ Parti’de yapmamanızdır. Ümit hoca bugüne kadar tek boş kelimede etmemiştir” ifadelerini kullandı.