İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü kongre kararı alındı

Parti üyelerinin, yasal zorunluluğun yerine getirilmesi için dava açmasının hemen ardından, İstanbul İl Başkanlığı "olağanüstü seçimli il kongresi" kararı alındı

81 il başkanlığının "münfesih" duruma düştüğü İYİ Parti'de, genel merkezin kongre yapmaktan kaçınması hukuki zorunlulukları doğurdu. İYİ Parti İstanbul teşkilatı kurucu üyesi ve İstanbul eski il başkan yardımcısı Hakan Ermemiş'in İstanbul İl Başkanlığı için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne "kayyum" talepli dava açmasından bir gün sonra, "İstanbul Geçici İl Yönetimi" olağanüstü seçimli il kongresi kararı aldı.

Üyeler kongre için dava açtı

İl başkanlıklarının atamasından 45, ilçelerde de 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul yapmak zorunda olan "geçici yönetimler", Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti Tüzüğü'ne rağmen yasal süreci tamamlamadı. Uyarılara rağmen genel kurul yapmayan İstanbul İl Başkanlığı hakkında, parti üyeleri İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. GEÇİCİ BAŞKAN DÜN GECE DUYURDU Fiili durum gerçekleştiği için "kayyım" marifetiyle olağanüstü genel kurula gidecek olan İstanbul İl yönetimi için dün duruşma günü verildi. Bunun üzerine İYİ Parti İstanbul Geçici İl Başkanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından akşam yayınladığı mesajla, kongreye gideceklerini duyurdu.

Bugün üyelere mesaj gönderildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan bugün delege ve üyelere gönderilen mesajda, "Sayın il delegemiz/üyemiz; İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca 22 Aralık 2018 saat 10.00 (Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. gün; 23 Aralık 2018 saat 10.00)'da Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu (Altayçeşme Mahallesi, Batı Sk. No: 7, 34843 Maltepe/İstanbul)'da

"Seçimli olağanüstü kongre"

gerçekleştirilecektir. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı" denildi. Öte yandan diğer illerde de aynı şekilde dava dilekçeleri Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne verilmeye başlandı.

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