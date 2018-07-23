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İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu

Dün Akşener'in istifasının ardından kaynayan İP'te kurultayın ne zaman yapılacağı açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:51
İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu

Depremlerin art arda yaşandığı İP'te Genel Sekreter Aytun Çıray, kurultayın ne zaman yapılacağına dair açıklamada bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Çıray, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı hakkında Çıray şunları söyledi:

"Ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldı. Son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptı ve tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldı. Bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını diliyoruz.

Daha sonra bir tweet atarak aday olmayacağını belirtti. Bu kendi kararıdır. En alt kademeden en üst kademeye kadar başka bir irade ortaya çıktı. Sayın Genel Başkan hepimizin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır. "

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:51
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. Aytun Çıray

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