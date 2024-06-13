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Gündem İYİ Parti'de 'fotoğraf' krizi! Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz talebi sonrası kesin ihracı istendi
Gündem

İYİ Parti'de 'fotoğraf' krizi! Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz talebi sonrası kesin ihracı istendi

Yeniakit Publisher
2024-06-13 08:50:00 -
İYİ Parti'de 'fotoğraf' krizi! Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz talebi sonrası kesin ihracı istendi

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, eski Genel Başkan Meral Akşener'in genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini talep etti. Genel Merkez'e yazı gönderen Akşener ise, 'Rıdvan Uz beyefendinin talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.' dedi. İYİ Parti yönetimi Uz'u 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüştü.

Görüşme sonrası Akşener, partisindeki bazı isimler tarafından hedef tahtasına kondu.

İYİ PARTİ'DE 'AKŞENER'İN FOTOĞRAFI İNDİRİLSİN' KRİZİ

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, parti kurucusu Akşener'in genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istedi.

AKŞENER'DEN GENEL MERKEZE YAZI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşananlar sonrası Genel Merkez'e yazı gönderen Akşener, "Rıdvan Uz beyefendinin talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN GENEL MERKEZE YAZI

Yaşananlar sonrası Genel Merkez'e yazı gönderen Akşener, "Rıdvan Uz beyefendinin talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

İYİ PARTİ YÖNETİMİ UZ HAKKINDA 'KESİN İHRAÇ' TALEBİ

"Akşener'in fotoğrafları kaldırılsın" talebinde bulunan Uz, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından 'kesin ihraç' talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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