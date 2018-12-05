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İYİ Parti'de flaş istifa! 'Adalet ve liyakat yok' dedi

İYİ Parti'nin Büyükçekmece Kurucu İlçe Başkanı Gülay Ezibay, "Adalet ve liyakat yok" diyerek partisinden istifa etti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:02
İYİ Parti'de flaş istifa! 'Adalet ve liyakat yok' dedi

Büyükçekmece Kurucu İlçe Başkanı Gülay Ezibay İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Ezibay yaptığı açıklamada "Büyükçekmece Kurucu İlçe Başkanı olduğum İYİ PARTİ den 03.12. 2018 tarihinde bir grup arkadaşımla birlikte istifa etmiş bulunuyorum. 30 seneyi bulan siyasi hayatımda beni tanıyan dava arkadaşlarım ilkeli ve dik duruşumu bilirler. Siyasi ilkelerim Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kuruluşunda belirlediği ilkeler olup; durduğum yerde merkez siyasetin yapıldığı adalet ve liyakatin esas alındığı demokrat bir yapıdır.Bu duruş ve ilkelerim den bir kısmına uygun olmadığına inandığım İYİ PARTİ den bu nedenlerle istifa etmiş bulunuyorum. Bu süreçte bana inanan güvenen ve yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim." dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:02
  1. İYİ Parti
  2. Gülay Ezibay
  3. Meral Akşener

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