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İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti

Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'de istifa depremi yaşanıyor. İYİ Parti Silivri İlçe Başkan yardımcısı Alpay Denizli, partiden istifa etti.

24 Nisan 2018 Salı 21:03
İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı kurucular kurulu üyesi, İlçe Başkan Yardımcısı Alpay Denizli partiden istifa etti.

İstifa dilekçesini noter kanalıyla parti genel merkezi ve Yüksek Seçim Kuruluna bildiren Denizli, "Son zamanlarda işlerimin yoğunlaşması sebebi ve gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'deki ilçe başkan yardımcılığı görevimden ve İYİ Parti'den istifa ettim" dedi. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:03
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