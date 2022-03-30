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Gündem İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu...
Gündem

İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu...

İYİ Parti yönetiminde adeta deprem oldu. Meral Akşener, İYİ Parti'nin iki numaralı koltuğunu Koray Aydın'dan aldı ve teşkilatları kendine bağladı. Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:55:00 -
İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu...

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime doğru partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. İşte İYİ Parti'deki o değişiklikler...

Koray Aydın'ın elinden teşkilatlar alındı

- Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı.

- Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.

- Eğitim Politikaları Başkanlığı'na Sevinç Atabay getirildi.

- Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz oldu.

 

 

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