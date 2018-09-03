0553 313 94 23

İYİ Parti'de deprem! İl yönetimi istifa etti

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve yönetimi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:24
İYİ Parti'de deprem! İl yönetimi istifa etti

İyi Parti Çorum il Başkanlığı’ndan yapılan açıklama da 30 Ağustos’ta başkanlık divanının almış olduğu yenilenme çalışmalarına imkân ve fırsat vermekle birlikte yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla il başkanları ve il yönetim kurullarının birlikte istifa etmeleri yönündeki tavsiye kararının tebliğ edildiğinin belirtildiği ifade edilerek, “İl yönetim kurulu üyelerimiz ile yapılan toplantı neticesinde, tamamının il yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesi yönünde görüş birliğine vardığından, başta il başkanı olarak ben ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz bugün itibari ile istifa etmiş bulunmaktayız.

Genel merkezimizin olağanüstü kurultay sonrası teşkilatlar nezdinde yenilenme çalışmalarını hızlandırması ve katkı sağlaması açısından üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:24
  1. Çorum
  2. İyi parti
  3. çorum il başkanlığı
  4. istifa haberi
  5. il yönetimi istifa etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haince şehid edilen Bayram Ali Öztürk Hocayı, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz
    1. Haince şehid edilen Bayram Ali Öztürk..
    2. Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın..
    3. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    4. Kütahya KYK ve özel yurtları telefon..
    5. İran'da 'başkent değişikliği' sinyali
    6. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    7. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    8. Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist..
    9. "Avrupa'da göçmene ihtiyaç var"
    10. Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128..
    11. Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!
    12. Satırı boğazın dayayıp intihara..
    13. Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak..
    14. Mersin'de korkunç olay! 5 kişi evde..
    15. Aydın KYK kız ve erkek yurtları
    16. Almanya'da Nazi selamı veren iki polis..
    17. Banka memurunun hatası pahalıya mal..
    18. Yaşlı ev sahibini öldürdükten sonra..
    19. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik..
    20. Üniversite rektöründen Adnan Oktar..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!