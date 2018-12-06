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İYİ Parti'de dava tarihi belli oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili kayyım davasında tarih belli oldu. İYİ Parti üyesi Hakan Ermemiş'in İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı müracaat, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 11 Ocak 2019 günü görüşülecek.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:48
İYİ Parti'de dava tarihi belli oldu

Yasal zorunluluk olan olağanüstü seçimli genel kurula gitmeyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili dava, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 11 Ocak 2019 günü görüşülecek

İYİ Parti'de "kayyım" davasının günü belli oldu. Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, atama yapılan yönetimlerin ilçelerde 30, illerde ise 45 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmemesini gerekçe gösteren İYİ Parti üyesi Hakan Ermemiş'in İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı müracaata, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma günü verdi.

İl başkanlığı kanuni süreyi aştı

11 Ocak 2019 günü yapılacak duruşmada, yasal süresinde olağanüstü seçimli genel kurulunu yapmayan İstanbul İl Başkanlığı'na üç kişilik kayyım heyetinin atanıp atanmayacağı görüşülecek. Fiili durum gerçekleşmiş ve itiraz yapılacak nokta bulunmadığı için kararın ilk celsede çıkması bekleniyor.

3 kişilik kayyım heyeti atanacak

Ayhan Uzunboy, Murat Ayabakan ve Mustafa Karaman'dan oluşacak "kayyım" heyeti, mahkeme tarafından görev verildiğinde İYİ Parti İl Başkanlığı'nın yönetimini devralarak partiyi 30 gün içinde mevcut delege yapısıyla olağanüstü seçimli genel kurula taşıyacak. Kayyım heyetinin görevi, olağanüstü genel kurulda divan heyeti teşkil edildiğinde sona erecek.

Diğer illerde başvurular başladı

30 Ağustos'ta bazı illere 2, bazı illere de 3. kez il, ilçe başkanı ataması yapılmış, bu yönetimler kanunun emrettiği sürede genel kurullarını yapmamıştı. 81 ilde de yaşanan bu tablo karşısında partililer hareket geçmiş ve seçimler öncesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partiyi kapatma davası açmaması için hareke geçmişti. İstanbul'un yanısıra 46 il de emsal teşkil edecek dava için hareke geçerek Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapmaya başladı. İstanbul'dan alınan mahkeme gününden sonra diğer illerdeki dava süreçleri de hızlandı.

Ciddigazete

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:48
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener
  5. kayyım davası

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