İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası

Siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İYİ Parti'nin kuruluşuyla ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. 24 Haziran seçimi sonrası parti içi değerlendirme toplantısında ağır eleştiriler üzerine olağanüstü kurultay ilan eden ve aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'den daha güçlü bir aday olmadığını söyleyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Akşener'den daha güçlü bir aday yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İYİ Parti, Akşener'siz sıkıntı yaşar."

İYİ Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili konuşulmayan şeyler olduğunu belirten Taşkın, "Akşener ve Gül'ün, İYİ Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener'i yalnız bırakıyor… " iddiasında bulundu.