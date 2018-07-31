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İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ekibinin İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'le birlikte hareket ettikleri, ancak son anda partiyi ve Akşener'i yalnız bıraktıkları iddia edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 18:59
İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası

Siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İYİ Parti'nin kuruluşuyla ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. 24 Haziran seçimi sonrası parti içi değerlendirme toplantısında ağır eleştiriler üzerine olağanüstü kurultay ilan eden ve aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'den daha güçlü bir aday olmadığını söyleyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Akşener'den daha güçlü bir aday yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İYİ Parti, Akşener'siz sıkıntı yaşar."

İYİ Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili konuşulmayan şeyler olduğunu belirten Taşkın, "Akşener ve Gül'ün, İYİ Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener'i yalnız bırakıyor… " iddiasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 18:59
  1. Aydın
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti
  4. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_39 dk önce
    şimdi sayın gül çıksın açıklasın öyle susmasın varsa var yoksa iftira desin,sustukça varmış gibi algı oluşur,varsada zaten vardır var desin milletde bilsin şeffaf olmak lazım
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