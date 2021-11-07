İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına ettiği galiz küfürün yankıları sürerken, söz konusu partiden bir skandal açıklama daha geldi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz." ifadelerini içeren bir tweet atarak şehit aileleri ve korucuları hedef gösterdi. Yaptığı bu paylaşımla şehit aileleri ile korucuları açıklama yapmamaları konusunda baskı altına almak isteyen Aydın, iktidara da parmak salladı. Korucu federasyon başkanıve şehit çocuğu olduğunu söyleyen Musa Salık isimli bir twitter kullanıcısı, Aydın’ın paylaşımının altına “Bize gelen bir talimat yok. Bence ‘milletvekilinizin’ yaptığı terbiyesizliğin hesabını sorun. Bizim (güvenlik korucularının) yeterince düşmanı var zaten” yazarak tepki gösterdi.