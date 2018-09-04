İYİ Parti'de bir istifa kararı daha...

Twitter'dan açıklama yapan Özer, "Parti Kurucusu daha sonra ise Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi

GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE...

Çiğdem Özer açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin daveti üzerine ve uzun görüşmelerimiz neticesinde kadın hareketine inanarak yirmi iki yıllık profesyonel iş hayatımı bırakıp İyi Parti'ye katılmıştım, bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı.