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İYİ Parti'de bir istifa daha! Tüm yönetim birden

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

04 Eylül 2018 Salı 13:28
İYİ Parti'de bir istifa daha! Tüm yönetim birden

 İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün, Başkanlık Divanının almış olduğu tavsiye kararı dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiklerini bildirdi. 

Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Merkezinin olağanüstü kurultay sonrası üzerlerine düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti. 

Dün yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşmenin ardından toplu istifa kararı aldıklarını aktaran Akgün, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Dün akşam il yönetim kurulumuzdan toplantıya katılan üyelerimizin tamamı, istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varmıştır. Bu nedenle, yapının yenilenmesi ve değişimin oluşmasıyla yerel seçimlerde daha güçlü bir İYİ Parti Denizli teşkilatının teşekkülü amacıyla, başta il başkanı ben olmak üzere İYİ Parti Denizli İl Yönetimi olarak istifa ediyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda, bugüne kadar görev yaptığımız, tüm engelleri aşan, her türlü tehdide ve zorluğa direnme azmini gösteren, İYİ Parti'mizin cesur ve fedakar teşkilatlarına teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:28
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