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Siyaset İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış
Siyaset

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın "Ankara il başkan adayımız" dediği Serdar Tunç’un 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cülere destek verip darbeye direnen kahramanlara küfürler savurduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:36:00 -
İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe kalkışması gecesinde yaptığı Twitter paylaşımını “darbenin başarılı olması ihtimaline göre” attığı ortaya çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından partide bir 15 Temmuz skandalı daha yaşandı.

İyi Parti Keçiören İlçe Başkanı ve Ankara İl Başkan adayı Serdar Tunç’un 15 Temmuz darbe gecesi FETÖ’ye destek mesajları ortaya çıktı.

İyi Parti’de Ankara İl Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan ve İP Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın tarafından “adayımız” ifadesiyle lanse edilen Serdar Tunç’un 15 Temmuz gecesi darbecileri övdüğü, cuntaya karşı canı pahasına direnen vatandaşlara küfrettiği tespit edildi.

Darbecilere skandal destek

Akşener’in partisinin Ankara İl Başkan Adayı Serdar Tunç’un "@serdartunccc" uzantılı resmi Twitter hesabından 15 Temmuz 2016 darbe gecesinde “Hala onurlu şerefli askerimizin varlığı umut veriyor” paylaşımı yaptığı belirlendi.

Darbeye direnenlere hakaret

Tunç’un darbe gecesi saat 00.06’da AK Partililerin korktuğunu iddia ettiği paylaşımında, “Akpliler olup da g… yusuflamiyan var mı dır ki” sözlerini sarf ettiği bildirildi.

Saat 00.15’te darbeye karşı Ankara Keçiören Belediyesi’nde alınan tedbiri eleştirerek küfreden İyi Parti’li Tunç, “O…. ç…. kecioren belediyesini çöp arabaları ile ablukaya almışlar” demiş.

Direnişe çağıran Başkan Erdoğan'a da sövmüş

İyi Parti’li Serdar Tunç’un darbenin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı sokaklara davet ettiğine ilişkin paylaşıma küfürle karşılık vererek “o…. ç….” ifadesini kullandığı saptandı.

Haber7

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