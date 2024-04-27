İYİ Parti'de başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı. Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı.
Adayların aldığı oy sayısı
Adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.
Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.
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