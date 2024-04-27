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Siyaset İYİ Parti'de başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
Siyaset

İYİ Parti'de başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 17:38:00 -
İYİ Parti'de başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı. Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı.

 

Adayların aldığı oy sayısı

Adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.

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