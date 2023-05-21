İYİ Parti'de Akşener'i çılgına çevirecek gelişme
İYİ Parti’de parti içi muhalefetten bir grubun kurduğu “Ortak Akıl Platformu” ilk toplantısını Ankara’daki bir otelde yaptı.
İYİ Parti’de parti içi muhalefetten bir grubun kurduğu “Ortak Akıl Platformu” ilk toplantısını Ankara’daki bir otelde yaptı.
Partinin A takımından isimlerin de bulunduğu toplantıda, partinin sorunlarının konuşulmasının 28 Mayıs’tan sonraya bırakılmasına karar verildi
Platform üyelerinden İYİ Parti MDK Başkanı Ethem Baykal, “Seçimden sonra daha kapsamlı bir çalıştay yapma konusunda fikir birliğine vardık” dedi.
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