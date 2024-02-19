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Siyaset İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!
Siyaset

İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 13:38:00 -
İYİ Parti’de afiş krizi: Başkan adayı CHP rozetini çıkartmadı!

İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in seçim afişlerinde CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı.

İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in seçim afişlerinde CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı.

İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in kente asılan seçim afişlerinde CHP rozeti takılı olan fotoğrafının kullanıldığı görüldü.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan daha sonra adaylığı geri çekilen Suat Nezir, İYİ Parti’nin Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

Dört dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı. Nezir ayrıca Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.

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