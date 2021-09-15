İYİ parti yol ayrımında! 'Ya biz, ya Davutoğlu' diyecekler..

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw’a konuştu. Davutoğlu, PKK'nın bitirilme noktasına geldiği bir dönemde, "Çözüm süreci"ni gündeme getirdi.

'Yeni bir çözüm süreci başlatacağız'

Gelecek Partisi'nin Kürtçe eğitim ve öğretim hakkını savunduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, "İktidara gelmemiz halinde yeni bir 'çözüm süreci' başlatacağız." dedi.

'Ya biz ya serok Ahmet'

AK Parti'nin 2012'deki çözüm sürecine bile karşı çıkan İP'lilerin, Gelecek Partisi'nin, tam da PKK'nın bitirilme noktasına geldiği bir süreçte, yeniden terörü palazlandıracak bir "çözüm süreci" başlatılması teklifine karşı çıkacakları ve "Ya biz, ya Serok Ahmet" restini Millet İttifakı'na karşı çekecekleri konuşuluyor.

Davutoğlu'nun dikkat çeken diğer sözleri şöyle oldu:

"Diyarbakır’a büyük önem veriyoruz. Amed ismini de memnuniyetle kullanabilirim."

"Türkiye üniter bir devlet, otonomi olmaz. Dünyadaki en büyük Kürt şehri İstanbul'dur. Yerel yönetimler güçlendirilebilir."