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Gündem İyi parti varlığını CHP’ye borçlu
Gündem

İyi parti varlığını CHP’ye borçlu

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin barajı geçmesinin ardından pilav dağıtan, TSK’nın Afrin zaferi sonrası ise yapılmak istenen kutlamalara izin vermeyen CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İyi Parti’nin varlığını CHP’ye borçlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:34:00 - 2021-01-09 09:38:36
İyi parti varlığını CHP’ye borçlu

 Ali Mahi  İstanbul 

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin barajı geçmesinin ardından şükür pilavı dağıtan, TSK’nın Afrin zaferi sonrası ise kutlamalara izin vermeyen CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan, İYİ Parti ile CHP arasında kriz çıkaracak bir açıklama geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız” sözlerini ısrarla tekrar etse de “Millet İttifakı”nı oluşturan partilerin tabanlarındaki çatlaklar gittikçe derinleşiyor. Bu ayrışmanın son örneği Çanakkale’den geldi.

Açtı ağzını yumdu gözünü

Gökhan, önceki gün yapılan belediye ocak ayı meclis toplantısında, söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt ile tartıştı. Kunt’un belediye imar komisyonu ile ilgili değerlendirmelerine karşılık veren Gökhan, “Bir şeyi hatırlatırım, İYİ Parti’nin varlığı CHP’nin sayesindedir” dedi. Buna karşılık Kunt ise Gökhan’a, “Bu sözleri kameralar karşısında söylemek istediğinizden bir kez daha emin misiniz?” sorusunu yöneltti. İmar komisyonundaki üyelerin Kunt’un toplantılara katılmamasını istediklerini belirten Gökhan, şunları kaydetti: “Siz orada, adaba uymayan hareketlerde bulunduğunuz için arkadaşlarımız sizin katılmamanızı talep etmişler. Arkadaşlarınız hep sizden şikayet etti. Siz çok fazla polemik yapma becerisi olan genç bir arkadaşsınız. Herhalde siyasette ilerlemek istiyorsunuz. Bu konuyu artık kapatın. Sonunda bu üslubunuz sizi hep dışta bırakıyor. Bütün komisyonlarımız hep bir nizam içerisinde gider. Siz bozduğunuz için diğer İYİ Partili arkadaşlarınızın da haklarını yediniz.”

Adap tartışması ve protesto

Kunt da bunun üzerine “Lütfen, ben adabımı iyi bilirim. Çanakkale evladıyım. O komisyonlardaki arkadaşlarımız lütfen çıkıp, konuşsunlar. Ben ne demişim, bir kişiye hakaret mi etmişim? Sadece doğruları söyledim. Bu mecliste konuşmak istedim. Ama siz de bana ‘Adabı bozuyorsunuz’ diyemezsiniz” diye konuştu. Gökhan’ın “Siz neye mal oldunuz biliyor musunuz şu anda? İYİ Parti ile CHP ittifakını zedelediniz” diyerek tepki gösterdiği Kunt, “Biraz önce, ‘İYİ Parti’nin, CHP tarafından var olduğunu’ söyleyen siz mi söylüyorsunuz bunu? Lütfen 5,5 milyon İYİ Partiliye hakaret ediyorsunuz” dedi. Gerginliğin ardından İYİ Partili meclis üyeleri, Gökhan’a tepki olarak meclis toplantısının ikinci oturumuna katılmadı.

HDP’den de aynı sözleri  işittiler

Daha önce de TBMM’de İyi Parti ve HDP’li vekiller arasında çıkan bir tartışmada söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında, “İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK’ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır” diyerek, İYİ Parti’nin toplumda bir karşılığının olmadığını ancak müttefiklerinin sayesinde varlığını sürdürdüğünü itiraf etmişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

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