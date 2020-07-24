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Aktüel

İYİ Parti Uluslararası İlişikler Başkanı Erozan: "Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:28:16 -
İYİ Parti Uluslararası İlişikler Başkanı Erozan: "Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz"

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Genel Seçimlerden beşinci parti çıkmıştık, bugün kamuoyu yoklamalarına bakarsanız üçüncü partiyiz." dedi.

Erozan, parti çalışmaları dolayısıyla geldiği Edirne'de, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ile basın toplantısı düzenledi.

Partisinin üye sayısının artış eğiliminde olduğunu ve oy oranının arttığını belirten Erozan, şöyle devam etti:

"Son 6 ayda yurt içinde 50 bin yeni üyemiz var. Buna benzer yurt dışında da sayımızı artırma çabası içindeyiz. Birbirimizle kucaklaşmamız lazım. Genel seçimlerden beşinci parti çıkmıştık, bugün kamuoyu yoklamalarına bakarsanız üçüncü partiyiz. Sadece üçüncü parti değiliz, merkez ve merkez sağda Erdoğan'ın ardından ikinci sıradayız." diye konuştu.

Yurt dışı oylarını artırmak için çeşitli programlar başlattıklarını anlatan Erozan, hedeflerinin en az yurt içinde aldıkları oy oranına ulaşmak olduğunu kaydetti.

Erozan, parti olarak her zaman seçimlere hazır olduklarını ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde başlattıkları seferberliğin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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