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İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Siyasi kimliği ve gündeme dair getirdiği yorumlar sebebiyle gündeme oturan ismin hayatı, biyografisi oldukça merak ediliyor. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:00
İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Siyasi kimliği ve gündeme dair getirdiği yorumlar sebebiyle gündeme oturan ismin hayatı, biyografisi oldukça merak ediliyor. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Yavuz Ağıralioğlu’nun baba adı Mustafa, anne adı Hatice’dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Yavuz Ağıralioğlu, gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. Yavuz Ağıralioğlu, 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İYİ Parti lideri Akşener, kurultay öncesinde grup başkan vekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nu başkanlık yetkisini kullanarak genel başkan yardımcılığına getirmişti.İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in bu yetkisine dayanarak, resmen 'genel başkan yardımcılığı' görevine getirildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 23:00
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