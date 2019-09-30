İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Siyasi kimliği ve gündeme dair getirdiği yorumlar sebebiyle gündeme oturan ismin hayatı, biyografisi oldukça merak ediliyor. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

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