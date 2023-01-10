  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Milli Muharip Uçak" Çin medyasını fena salladı

Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu alan yıl sonu zengin olur

Yarı yarıya indirim! TOKİ’den ev alanlara müjde

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türk şirketine milyonlarca dolarlık yatırım! Daha önce böylesini yapmamışlardı

Kayaların için oyularak yapıldı... Dünyada başka bir benzeri yok!

Resmen tarih verdi: Destici'den erken seçim açıklaması!

Alman otomotiv devi duyurdu! Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları düştü: Bakın düşüşün sebebi ne!

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Limiti 150 milyar TL'ye çıkardık!

Kılıçdaroğlu'ndan HDPKK'ya skandal destek: Asla kabul etmiyoruz
Siyaset İYİ Parti, ortaklarını yalanladı! '6'lı masada böyle bir değerlendirme olmadı'
Siyaset

İYİ Parti, ortaklarını yalanladı! '6'lı masada böyle bir değerlendirme olmadı'

Ali Babacan tarafından da doğrulanan, Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" yönündeki sözlerine İYİ Parti'den yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 18:45:00 -
İYİ Parti, ortaklarını yalanladı! '6'lı masada böyle bir değerlendirme olmadı'

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masanın ülkeyi yönetme şekline ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da desteklediği sözleriyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomi başta olmak memur ve emeklilere verilen zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacaklar." sözlerine ilişkin soruya Zorlu, şu yanıtı verdi:

"Anayasa'nın 104. maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yazılıdır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin birliğini temsil eder. Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının uyumlu şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik birleştirici gücümüzdür Cumhurbaşkanlığı makamı. Partili Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bu olgu sarsılmış olsa da nihai olarak İYİ Parti'nin durduğu yerde cumhurbaşkanının tarifi budur.

"6'lı masada böyle bir değerlendirme olmadı"

 

Bahsedilen şekilde bir yöntem doğru değildir. Altılı masa içinde söz konusu başlık altında da böyle bir değerlendirme yapılmış değildir. Ama şu vardır, bahsettiğim çerçevede bir Cumhurbaşkanı Türkiye'nin büyük kökleşmiş, kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecek. Bunu yaparken bizim muhtemelen 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız geçiş süreci yol haritası ve hazırlanmış olan hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. Orada altılı masanın ortak aklı devreye koyularak cumhurbaşkanının daha sağlıklı çalışmasının koşullarını hazırlamak. Evet, bu vardır. İYİ Parti bunu desteklemektedir ama bahsettiğiniz çerçevede motamot 'Cumhurbaşkanı biz dedik şunu yapacak, biz dedik bunu yapmayacak' şeklindeki bir yaklaşımı doğru bulmayız, milletimiz de doğru bulmaz."

Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama
Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama

Siyaset

Toplantının ardından konuşan Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den açıklama

Hakan Bayrakçı Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! 'Sen yüzde birsin, bir, bir, bir'
Hakan Bayrakçı Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! 'Sen yüzde birsin, bir, bir, bir'

Siyaset

Hakan Bayrakçı Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! 'Sen yüzde birsin, bir, bir, bir'

Babacan da Davutoğlu’nu doğruladı! 6'lı masadan vesayet çıktı
Babacan da Davutoğlu’nu doğruladı! 6'lı masadan vesayet çıktı

Gündem

Babacan da Davutoğlu’nu doğruladı! 6'lı masadan vesayet çıktı

Davutoğlu'na sert tepki: Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok!
Davutoğlu'na sert tepki: Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok!

Siyaset

Davutoğlu'na sert tepki: Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yok!

AK Parti'den Davutoğlu'na 6 başlı hükümet tepkisi
AK Parti'den Davutoğlu'na 6 başlı hükümet tepkisi

Siyaset

AK Parti'den Davutoğlu'na 6 başlı hükümet tepkisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23