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İYİ Parti Meral Akşener’i ikna için yola çıkıyor! Yarın konvoylarla...

Kurultay kararı alıp aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yeniden partinin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan partiler yarın Akşener'in evinin önünde buluşma çağrısı yaptı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:28
İYİ Parti Meral Akşener’i ikna için yola çıkıyor! Yarın konvoylarla...

İYİ Parti’de Meral Akşener’i ikna etme çabaları sürüyor. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, partililer 28 Temmuz Cumartesi günü Akşener’in Beylerbeyi’nde bulunan evine çağrıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milleti!Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için…Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için…Koltuğa yapışan değil, gerektiğinde kalkabilme cesareti gösterebildiği için…Ve ‘Medeniyetin yollarını yalnızca cesurların döşeyebildiğini’ bildiğimiz için;28 Temmuz Cumartesi sabahı yola çıkıyoruz…

Ankara-Karadeniz-Ege ve Akdeniz hattından gelecek binlerce araçlık konvoylar, Osman Gazi Köprüsü çıkışından itibaren birleşiyor…Türkiye, demokrasimizin yeni gücü Meral Akşener’in evinin önünde buluşuyor…#YüzünüBizeDön diyen on binler, Meral Akşener’in İstanbul/Beylerbeyi’ndeki evinin önüne gidiyor…”

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:28
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