  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor
Medya

İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:38:00 -
İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor

İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, CHP'nin yayın organı Sözcü TV'nin spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği öğrenildi.

İyi Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, yerel seçimlerde beklediğini bulamayan isimlerden biri olmuştu.

İyi Parti'nin İzmir Milletvekili de olan Özlale, daha sonra partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından partiye Genel İdare Kurulu üyesi olarak geri dönen Özlale’nin, temmuz ayında CHP'nin yayın organı Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği öğrenildi.

Özlale’nin, düğün öncesinde İstanbul'a taşınma hazırlarına başladığı da öne sürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23