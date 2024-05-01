İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evleniyor
İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin, CHP'nin yayın organı Sözcü TV'nin spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği öğrenildi.
İyi Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ümit Özlale, yerel seçimlerde beklediğini bulamayan isimlerden biri olmuştu.
İyi Parti'nin İzmir Milletvekili de olan Özlale, daha sonra partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından partiye Genel İdare Kurulu üyesi olarak geri dönen Özlale’nin, temmuz ayında CHP'nin yayın organı Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği öğrenildi.
Özlale’nin, düğün öncesinde İstanbul'a taşınma hazırlarına başladığı da öne sürüldü.
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