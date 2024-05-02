İYİ Parti istifa dalgası! Merkez ilçe yönetimi düştü

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetiminde 45 yönetim kurulu üyesinden 33 kişinin istifa etmesiyle ilçe yönetimi düştü. 3 gün önce Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın parti üyeliğinden istifasının ile başlayan süreçte İl Başkanlığı'nın ardından Ortahisar İlçe Başkanı da yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, İYİ Parti'nin oylarının günden güne eridiğini ifade ederek, "2023 ve 2024 seçimlerinde partimizin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki muhalefete muhalefet etme söylemi, seçmen nezdinde kabul görmemiş ve İYİ Parti'nin oyları günden güne erimiştir. Partimize zarar vermemek için Genel Merkezimizin aldığı kararlar isabetsiz olsa da partici olmanın bir gereği olarak elimizden geleni yaptık. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı sayıda il ve ilçeler hariç ülke genelinde seçimlerde ağır bir hezimete uğradık" dedi.

İYİ Parti Olağanüstü kurultayında aday Koray Aydın'ı desteklediklerini kaydeden Uzun, "Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener de kamuoyuna söz verdiği üzere olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını ilan etmiştir. Malum olduğu üzere İlan edilen olağanüstü kurultayda İYİ Parti'nin bir derlenip toparlanma ümidi doğmuş olmasına rağmen, partimizi derleyip toparlayacağından emin olduğumuz Trabzon'un öz evladı ve Türk siyasetinin önemli ismi Koray Aydın da Genel Başkan adayı olmuştur. Biz de İYİ Parti Trabzon il teşkilatı, tüm ilçe teşkilatlarımız, Kurucular Kurulu Üyemiz, Belediye Başkanımız ve seçilmiş üst kurul delegelerimizle birlikte Trabzonlu Genel Başkan adayı Koray Aydın'ın yanında dimdik durduk. Eminiz ki bu duruşumuzu Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu da yadırgamamıştır. İYİ Parti'lilerin emekleri ve oylarıyla Trabzon'da siyaset yapan ve Trabzonlu Genel Başkan adayı olan Koray Aydın'ın yanında duramayanları, açık ve net olarak yadırgıyoruz ve Trabzon halkının vicdanına havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

"PARTİ TÜZÜĞÜ GEREĞİ YÖNETİM DÜŞMÜŞTÜR"

"İnandığımız siyaset prensipleriyle İYİ Parti'de siyaset yapma imkanımız kalmamıştır" diyen Uzun, "Bizler Koray Aydın'dan bağımsız olarak, kendisine yapılan vefasızlıkları, önünün kesilmesi için oynanan oyunları ve sadece bir kaç örneğini saydığımız kurultay sürecinde yapılan tüm haksızlıkları içimize sindiremediğimiz için mert ve ilkeli bir tavır ortaya koyuyoruz. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı olarak Başkanlıktan, teşkilatlarda ki bütün görevlerimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. İYİ Parti Ortahisar yöneticilerinin de büyük çoğunluğu hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etmiş olup parti tüzüğü gereği yönetim düşmüştür" ifadelerini kullandı.

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