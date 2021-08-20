İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı!
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada yumruklu saldırıya uğradı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı.
İyi Partili Kavuncu, Halk TV’de katıldığı programda İpek Özbey’in sorularını yanıtlamıştı. Kavuncu, program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı. Saldırganın Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı, Kavuncu'nun saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi.