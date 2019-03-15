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İYİ Parti İnönü’de CHP ile ittifaktan vazgeçti

İYİ Parti İnönü İlçe Başkanı Erol Taştan, daha önce açıklandığı gibi ilçe bazında Millet İttifakı içinde olmayacaklarını, İnönü’de CHP’yi ve adayı İsmail Karaköse’yi desteklemeyeceklerini açıkladı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
İYİ Parti İnönü’de CHP ile ittifaktan vazgeçti

İYİ Parti İnönü İlçe Başkanı Erol Taştan, daha önce açıklandığı gibi ilçe bazında Millet İttifakı içinde olmayacaklarını, İnönü’de CHP’yi ve adayı İsmail Karaköse’yi desteklemeyeceklerini açıkladı.


İYİ Parti İnönü İlçe Başkanı Erol Taştan, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ve İnönü’deki seçim ittifakı ile ilgili olarak 21 Ocak ve 17 Şubat 2019 tarihlerinde iki ayrı basın açıklaması yaptıklarını hatırlattı. Her iki açıklamada da mahalli seçimlerde Millet İttifakı’nın ruhuna uygun olarak hareket etmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini anlatan Erol Taştan, “Ancak CHP Belediye Başkan Adayı İsmail Karaköse ile yapmış olduğumuz görüşmelerde hoş karşılandığımız söylenemez. Buna rağmen Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda oluşturulacak listelerle ilgili Köseoğlu’yla yapmış olduğumuz görüşmelerde, partimize ve taleplerimize baştan önyargılı olarak hareket etmiş, olumsuz bir yaklaşım sergilemiştir. İttifak ortağımızın bu yaklaşımı sonucunda İYİ Parti İnönü İlçe Teşkilatı olarak bizim tek taraflı sadakatimiz bir tutkudan öteye gidemezdi. Biz de bundan böyle İnönü’deki seçimlerle ilgili olarak nasıl bir tavır takınacağımız hakkında bir yol ayrımına geldik. Ancak aldığımız duyumlar, Köseoğlu ye CHP ilçe yöneticileri tarafından sanki Millet İttifakı’nda her şey yolunda ve İYİ Parti İnönü’de onları destekliyormuş izlenimini vermeye, seçmeni yanıltmaya çalışmaktadırlar. Onlara, Köseoğlu’nun bize söylediği şekilde sesleniyorum; bundan böyle herkes işine baksın. İnönü’de İYİ Parti ilçe bazında ittifak içinde değil. Biz İnönü Belediye Başkanlığı seçiminde CHP’yi ve adayı İsmail Karaköse’yi desteklemiyoruz. Büyükşehir seçimlerinde ittifak ruhuna uygun hareket edecek ve Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i destekleyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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