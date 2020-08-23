İYİ Parti ile görüşmüşlerdi! DEVA Partisi'nden ittifak kararı
DEVA Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Abdurrahman Bilgiç, partisinin ittifak kararını kamuoyu ile paylaştı.
AK Parti’den ayrılarak yeni parti kuran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın Deva Partisi’nden iittifaklara ilişkin bir açıklama geldi.
DEVA Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Abdurrahman Bilgiç, partisinin önümüzdeki seçimlerde takınacağı ittifak tavrını duyurdu.
Gazeteduvar’a röportaj veren Abdurrahman Bilgiç, DEVA Partisi’nin gündeminde herhangi bir ittifak olmadığını ancak görüşmelere açık olduklarını söyledi.
Bilgiç, ‘Somut tekliflerle gelecek partilerle diyalog kurabileceklerini’ söyleyerek ittifaklar içerisinde yer alan bazı partilere mesaj yolladı.
Akşener-Babacan görüşmesi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapmıştı. Görüşme, ittifak iddialarını ortaya atmıştı.