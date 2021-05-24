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Gündem İYİ Parti il binasına saldırı
Gündem

İYİ Parti il binasına saldırı

Malatya’da İYİ Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne gelen bir şahıs tarafından camları kırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 05:18:00 -
İYİ Parti il binasına saldırı

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nın bulunduğu iş merkezine sabaha karşı sopayla saldırı düzenlendi. İş merkezinin camları ve kapıları kırılırken saldırgan Vahap Ş. yakalandı.

Olay, dün sabaha karşı Kavaklıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Vahap Ş. isimli kişi İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nın da bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Vahap Ş. yanındaki sopayla iş merkezi girişinde bulunan camlardaki İYİ Parti görsellerine vurmaya başladı. Binanın girişindeki camları kıran, Vahap Ş., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı düzenlediğini tespit ettiği Vahap Ş.’yi sopayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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