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İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, "İYİ Parti olarak çok nitelikli insanları meclis üyeliğine gönderdik"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında nitelikli insanları belediye meclisine gönderdiklerini söyledi.

26 Nisan 2019 Cuma 11:57
İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, "İYİ Parti olarak çok nitelikli insanları meclis üyeliğine gönderdik"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında nitelikli insanları belediye meclisine gönderdiklerini söyledi.


31 Mart yerel seçimlerinin huzur içinde geçtiğinin altını çizen İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, "Seçimlerin huzur içinde geçmesinde siyasi partilerin ve basın yayın organlarının büyük katkısı var. Bazen üst siyasette sert söylemler tehlike arz etmeye başlamıştı. Yerelde hem siyasetçiler hem basın mensupları ve ilgili kişiler bu konuda hassas davrandı. Seçimin huzurlu bir ortamda geçmesini sağladı" dedi.


"Kazanan adaylar ve meclis üyeleri için haklarında hayırlısı olsun" diyen Bozkurt, "İYİ Parti olarak çok nitelikli insanları meclis üyeliğine gönderdik" diyerek şu değerlendirmede bulundu:


"Bunu zaman içerisinde göreceğiz inşallah. Nitelikliten kastımız yaptığı işe vakıf, şehrin sorunlarına vakıf, çözüm önerileri olan bilinçli bir şekilde muhalefet yapabilecek olan kişileri belediye meclislerine gönderdik. Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan ve Talas’a çok nitelikli insanlar gönderdik. Bunlar tabiki klasik muhalefette bulunmayacaklar. Derslerine çalışacaklar, şehri inceleyecekler, yapılacak işleri mercek altına alacaklar. Bunların hangisi şehir için hayırlı bunu dile getirecekler. Gerekli çalışmalara onay verecekler, gerekli görmedikleri zaman da karşı duracaklar. Çok başarılı bir muhalefet örneği gösterecekler"


Bozkurt, demokraside muhalefetin önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, "Muhalefet kurumunun müessesesinin ayakta durması lazım. Laf olsundiye değil bilinçli ve memleketin hayrına bir muhalefet yapacağız. Biz demokrasinin oturmasını yeşermesini, bütün kişilerin demokrasiyi iliklerinde hissetmesini istiyoruz. İnsanlarımız özgür ve hür bir şekilde meşru sınırlar içinde eleştirilerini yapmalı. Bu korku ikliminin son bulması, huzur ikliminin, dayanışma ikliminin tesisi çok önemli bizim için. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:57
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